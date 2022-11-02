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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 02.11.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret edecek

Brüksel

NATO'dan yapılan duyuruya göre, Stoltenberg Türkiye'deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

Stoltenberg 3 Kasım'da Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek Stoltenberg aynı gün Çanakkale'yi de ziyaret edecek.

Stoltenberg'in görüşmelerinde İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ziyareti öncesinde dün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

Stoltenberg'den sonra İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un da 8 Kasım'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

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