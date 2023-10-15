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Narkogüç operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Narkogüç operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında, 190 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Narkogüç" adı verilen operasyonlarda, zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı 190 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

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