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Narkogüç operasyonları kapsamında 4,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen narkogüç operasyonları kapsamında 199 şüphelinin gözaltına alındığını, 58 kilogramı kokain olmak üzere 4,5 ton uyuşturucu madde ile 64 bin 800 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Orhan Onur Gemici  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Narkogüç operasyonları kapsamında 4,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır, İstanbul, Edirne, İzmir, Sinop, Aydın, Kırklareli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Şanlıurfa, Erzurum, Bursa ve Bolu'da jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, 3,5 ton esrar, 504 bin kök kenevir, 218 bin kök skunk; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 259,5 kilogram skunk ele geçirildi. Her iki operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının iki ayrı operasyonunda 45,5 kilogram kokain, 2,5 kilogram metamfetamin, 10 litre sıvı metamfetamin, 250 kilogram skunk ve 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken, 10 kilogram kokain ele geçirdi.

İzmir İl Jandarma ekiplerinin operasyonunda 2,5 kilogram kokain, 3 kilogram esrar, 25 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Sinop, Aydın, Kırklareli, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de il jandarma ve il emniyet ekiplerinin operasyonunda aralarında sokak satıcılarının da olduğu 157 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda muhtelif miktarda sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şanlıurfa ve Bolu'da 205,5 kilogram skunk, Denizli ve Erzurum'da 21,5 kilogram esrar, Bursa'da 39 bin uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, bu illerde 10 kişiyi yakaladı.

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