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"Narkogüç-40 Operasyonu"nda İstanbul'da yakalanan 5 zanlı adliyeye gönderildi

Uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 47 ilde düzenlenen "Narkogüç-40 Operasyonu" kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Selami Küçükoğlu  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
"Narkogüç-40 Operasyonu"nda İstanbul'da yakalanan 5 zanlı adliyeye gönderildi

İstanbul

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 47 ilde yapılan "Narkogüç-40" operasyonunda, İstanbul'da gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Öte yandan operasyonda İstanbul'da ele geçirilen 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası'nda sergilendi.

"Narkogüç-40 Operasyonu" kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde, Esenyurt ve Bahçelievler'de 3 ayrı adresteki depoya baskın düzenlemişti.

Operasyonda 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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