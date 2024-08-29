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"Narkoçelik-36" operasyonlarında 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen "Narkoçelik-36" operasyonunda 502 kilogram esrar ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
"Narkoçelik-36" operasyonlarında 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Artvin'in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 502 kilogram esrar ele geçirildiği ve 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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