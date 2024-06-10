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"Narkoçelik-22" operasyonlarında yakalanan 157 kişiden 56'sı tutuklandı

Neriman Senanur Torun  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
"Narkoçelik-22" operasyonlarında yakalanan 157 kişiden 56'sı tutuklandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal edenlere yönelik 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-22" operasyonlarında yakalanan 157 şüpheliden 56'sının tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, 282 ekip ve 846 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde, "Narkoçelik-22" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

10.06.2024

Operasyonlarda, 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve skunk ile 436 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, yakalanan 157 şüpheliden 56'sının çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

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