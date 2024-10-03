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Narin Güran soruşturmasında Diyarbakır Barosunun müşteki olması kabul edildi

Diyarbakır Barosu, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada müşteki olarak yer almalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edildiğini bildirdi.

Rıdvan Korkulutaş  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Narin Güran soruşturmasında Diyarbakır Barosunun müşteki olması kabul edildi

Diyarbakir

Diyarbakır Barosundan yapılan açıklamada, Narin Güran soruşturmasına daha önce yaptıkları başvuruda "aile bireylerinin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde müşteki sıfatıyla eklenme" talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Talebin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibarıyla kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Narin'in ağabeyi Baran Güren, faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki destek talebiyle Baromuza daha önce talepte bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir. Diyarbakır Barosu olarak Narin'in fail veya faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız."

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