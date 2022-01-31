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Mütefekkir Cevdet Said, son yolculuğuna uğurlandı

Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sefa Mutlu   | 31.01.2022
Mütefekkir Cevdet Said, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Said için öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Said'in oğlu Beşir Said ve kızı Kevser Said avluda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Said'in yakınlarının yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Güngör, cenaze namazı öncesi Said'in hayatını ve Suriye'deki mücadelesini anlatan konuşma yaptı.

Said'in cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Cevdet Said'in hayatı

Said'in ailesi, Rus-Kafkas Savaşı'nın 1864'te sona ermesinin ardından zorla yurtlarından edilince Suriye'de Golan Tepesi'nin eteğindeki Bi'ru'l Acem köyüne yerleşti. 31 Ocak 1931 yılında doğan Cevdet Said, 1958 yılında El-Ezher Üniversitesi'nde okumak için Mısır'a gitti.

Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Said, eğitim fakültesinde ihtisas yaptı. Suudi Arabistan ve Suriye'de öğretmenlik yapan Said, daha sonra Suriye'deki köyüne döndü.

Said, ilk kitabı "Adem'in İlk Oğlunun Mezhebi: İslami Harekette Şiddet Sorunu"nu 1966 yılında yayımladı. Daha sonra "Kendilerini Değiştirmedikçe", "Eylem: Kudret ve İrade", "Cömert Rabbinin Adıyla Oku", "Adem’in Oğlu Gibi Ol" kitaplarını kaleme alan Said'in bazı mektupları, uzun makaleleri ve ders notları da sonradan kitaba dönüştürülerek basıldı.

Almanya, Belçika, Mısır, Katar, Fas, İtalya, İran, Fransa ve Rusya gibi birçok ülkede konferanslar veren Said, Suriye'deki iç savaşın köylerine ulaşmasının ardından 2012 yılının sonunda ailesiyle İstanbul'a göç etti ve Türk vatandaşlığı aldı.

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