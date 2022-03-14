Dolar
14.75
Euro
16.18
Altın
1,962.18
ETH/USDT
2,592.80
BTC/USDT
39,002.00
BIST 100
2,088.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muş'un Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, "Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz kar altında kayboldu. 57 yaşındayım, ilk kez bu kadar kar yağdığını görüyorum." dedi.

Sabri Yıldırım   | 14.03.2022
Muş'un Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı

Muş

Muş'ta merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar ve fırtına nedeniyle tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden Muş'ta, geçen haftadan bu yana kar aralıklarla devam ediyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıkta 1800 rakımlı 80 haneli Yukarıyongalı köyünde, tek katlı evler, ahırlar, araçlar ve hayvanlar için biriktirilen otlar kar altında kaldı.

İş makinelerinin giremediği bölgelerde kendi imkanlarıyla açtıkları yolları kullanan köylüler, evlerin çevresinde biriken karları da güçlükle temizleyebildi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, gazetecilere, bahar mevsimini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirtti.

Kardan tüneller açarak ahırlara ve komşulara gidebildiklerini anlatan Omur, "Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz kar altında kayboldu. 57 yaşındayım, ilk kez bu kadar kar yağdığını görüyorum. Bütün evlerin önünde tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz. Bugünlerde iki metreden fazla kar yağdı." ifadelerini kullandı.

"Evden tünel açarak çıktım

Mikail Özçelik ise köyde bir haftadan bu yana yağan kar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Evden çıkamıyoruz. Sabah evden tünel açarak çıktım. İki metreden fazla kar var. Yazı beklerken kış bizi yakaladı. Hayvanların yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar gördüm." diye konuştu.

79 yaşındaki Sabri Yöndem de "Yıllardır ilk kez bu kadar kar yağdığını gördüm. Kış geri geldi. Evin önünü kürekle temizliyorum. Her gün kar atıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulaması kaldırıldı
Çin'de 17,5 milyon nüfuslu Şıncın kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İstanbullular karın olumsuz etkilerini ara sokaklarda yaşıyor

İstanbullular karın olumsuz etkilerini ara sokaklarda yaşıyor

Muş'un Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı

Eğitime kar engeli

Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı

Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı
KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Susurluk Çaylak Şelalesi ve mesire alanı ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor

Susurluk Çaylak Şelalesi ve mesire alanı ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor