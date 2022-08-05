Dolar
17.94
Euro
18.36
Altın
1,791.73
ETH/USDT
1,653.60
BTC/USDT
23,126.00
BIST 100
2,723.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı

Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide denetim yapıyor.

İrem Demir   | 05.08.2022
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide denetim yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli müşterek denetleme timi, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumelifeneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndan hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanlarının rehberlik ettiği heyet, saat 06.45'te ulaştıkları gemide, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda incelemelerde bulundu.

Denetimlerde, mutabakat gereği, geminin ambarı, balast tankları ve tüm kapalı mahalleri kontrol edilecek.

Gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı, hamile kadın yaralandı

Benzer haberler

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı

Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı

Polonya: Rusya, Afrikalı göçmenlerle NATO'nun doğusunu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor

İletişim Başkanı Altun: 'KPSS geçerlilik süresi' son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak

AB, eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i yaptırım listesine aldı

AB, eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i yaptırım listesine aldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 işçi alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 işçi alacak
ABD’li basketbolcu Griner, Rusya’da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD’li basketbolcu Griner, Rusya’da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet