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Muş'ta toz taşınımı nedeniyle araçlar çamurla kaplandı

Muş'ta toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Sabri Yıldırım, Ekrem Payan, Mehmet Niyazi Deniz   | 20.04.2022
Muş'ta toz taşınımı nedeniyle araçlar çamurla kaplandı

Muş/Şırnak

Muş'ta gece başlayan sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Yağış nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Araç sahipleri, yıkama istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan Aydın Balkaya, otomobilinin çamurla kaplandığını belirterek, "Sabah işe gitmek için evden çıktığımda aracımın yağıştan dolayı kirlendiğini gördüm. Yıkamacıya geldim ancak şu anda sıra bekliyoruz." diye konuştu.

Erkan Acar ise "Aracım tozdan kapanmıştı. Ancak camları silebildim. Şu anda yıkamaya getirdim. Çok sıra var, bekliyorum." dedi.

Oto yıkamacı Muhammet Özçoban da vatandaşların yağış nedeniyle çamurla kaplanan araçlarını yıkatmak istediğini anlatarak, "Şu ana kadar 15 araç yıkadık, sırada bekleyen çok araç var. İşimiz yoğunlaştı, yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak

Şırnak'ta dün başlayan ve bugün etkisini artıran toz bulutu nedeniyle kentin siluetini oluşturan Cudi ve Gabar Dağları neredeyse görünmez hale geldi.

Merkez Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Siirt

Siirt'te de dünden bu yana etkili olan toz bulutu nedeniyle puslu bir hava oluştu, görüş mesafesinde azalma yaşandı.

Evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

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