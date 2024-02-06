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Muş'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan kişinin tedavisi sürüyor

Muş'ta geçen hafta sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 55 yaşındaki Sefer Kül'ün tedavisi devam ediyor.

Sabri Yıldırım  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Muş'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan kişinin tedavisi sürüyor

Muş

Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde 3 Şubat'ta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu burnundan, dudağından ve bacağından yaralanan Kül, kontroller için Muş Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Polikliniğine geldi.

Kül'e müdahale eden Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, hastanın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Köpek saldırısına uğrayan Kül'ün, üst dudağında ve burun yüzeyinde doku bozulmasının oluştuğunu belirten Beydilli, "Üst dudaktaki defekt biraz daha büyüktü. Acil serviste ilk müdahale yapıldı. Biz de hastamızı kontrol ediyoruz. Defektlerin 3-4 hafta içinde iyileşmesini bekliyoruz. Onun dışında bir sorunu şu an için söz konusu değil. Bacaklarında da hafif sıyrıklar var ama bizi daha çok yüzündeki defektleri takip ediyoruz." diye konuştu.

Oğlu Mehmet Kül de babasının camiye giderken sahipsiz kepeğin saldırısı sonucu yaralandığını bildirerek, "Ablam, babamı fark edip bağırmaya başlıyor ancak ne yapacağını bilmiyor. Ablamın bağırmasıyla köpek korkup kaçıyor. Babam bu şekilde saldırıdan kurtuluyor. Bu ilk değil. Saldırılar zaman zaman oluyor. Yetkililerin çözüm bulmasını bekliyoruz." dedi.

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