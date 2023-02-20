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Muş'ta öğrenciler için ücretsiz yemek uygulaması başladı

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği "5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Uygulaması" kapsamında Muş'ta anaokulları, yatılı ve taşımalı eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek verildi.

İbrahim Yaldız   | 20.02.2023
Muş'ta öğrenciler için ücretsiz yemek uygulaması başladı

Muş

Muş Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, çocuklarla yemek yedi, çalışma hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Kıvanç, gazetecilere, ülke genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek ve beslenme desteği verildiğini söyledi.

İkinci dönemle birlikte uygulamanın başladığını aktaran Kıvanç, "Okul öncesinde okuyan bütün öğrencilerimize, taşımalı eğitim ve pansiyondaki öğrencilerimizin tamamına yemek desteği verilmektedir. Bünyesinde ana sınıfı bulunduran birleştirilmiş sınıflı okullarımızın öğrencilerine de yemek ve beslenme desteği sağlanıyor. Bu çalışma Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Öğrencilerimize her gün farklı bir menü sunulmaktadır. Sıcak yemek ve kahvaltılık çeşitleri yer almaktadır." diye konuştu.

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