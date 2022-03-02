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Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 28'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 27 aileye, bir aile daha katıldı.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım   | 02.03.2022
Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 28'e yükseldi Fotoğraf: İbrahim Yaldız / AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

 "Oğlum coğrafya öğretmeni olacaktı"

Eyleme yeni katılan baba Muhyettin Ordu, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunun Hatay'da üniversite okuduğunu ifade eden Ordu, şöyle konuştu:

"Kendisinden hiçbir telefon alamadım. Oğlumu geri istiyorum. Eğer oğlum sağsa, devlet bana yardımcı olsun ve oğlumu bana getirsin. Oğlum coğrafya öğretmeni olacaktı. Bir türlü kendisinden haber alamadım. Hakan neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. 8 senedir senden haber alamıyoruz. Annen senin derdinden hastalandı ve şu anda hastanede. Eyleme ilk defa katılıyorum."

Annelerden Ayten Koçhan ise 46 haftadır HDP önünde eylem yaptıklarını belirterek, "HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Bizim bir yanımız eksik. HDP'lilerin çocukları bir gece evlerine gelmezse onlar durabilir mi? 7 senedir çocuğumun yolunu bekliyorum. Oğlum bizi görüyorsan geri dön. Yolunuz yol değil. Dönün gelin." dedi.

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