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Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 24'e yükseldi

Muş'ta terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için eylem yapan ailelerin sayısı 24'e yükseldi.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım   | 15.12.2021
Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 24'e yükseldi Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Muş il binası önünde her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, bugünkü eylemde "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" ve "Evlatlarımızı vereceksiniz" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

Dağa kaçırılan kardeşi için eyleme yeni katılan Mustafa Çelik, gazetecilere, kardeşinin 27 yaşındayken İstanbul'da kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır kardeşini aradığını ifade eden Çelik, "22 yıldır kardeşimden haber alamadım. Hayatta ise bana ulaşsın, gelsin devlete sığınsın." dedi.

Şemsettin Özcan da 35 haftadır yürüttükleri eyleme bir ailenin daha katılmasıyla sayılarının yükseldiğini belirtti.

Kar kış demeden eylemlerini sürdüreceklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP Kürt değil, Kürt olsa o da burada olurdu, gelip derdimizi sorardı. Çocuklarımızı götürüp satıyorlar. Onların çocukları çalışıyor, bizim çocuklarımız dağ başında. Bunu kabul etmiyoruz. Çocuğumuzu HDP'den alıncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz. HDP arada bize haber gönderiyor, 'niye oraya gidiyorsunuz' diyor. Sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Sizi kandırıp götürmüşler. Türkiye'de tek bir bayrak var. Bunlar bizi Suriye gibi yapmak istiyor."

Anne Ayten Koçhan ise "Bu hafta eyleme yeni katılan aile ile sayımız 24'e yükseldi. Oğlum sizleri bekliyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Siz gelene kadar burada bekleyeceğiz. Gelin, korkmayın, teslim olun. Yeter artık anne ve babalar ağlamasın." diye konuştu.

Terör örgütünden kaçan Ö.S, annelere destek verdi

İstanbul'da 2014 yılında kandırılarak dağa götürülen ve 2018'de terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 23 yaşındaki Ö.S. de ailelere destek vererek, teröristlere teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Çadırı ziyaret eden Ö.S, eyleme katılan annelerin elini öptü.

Terör örgütünde bulunduğu dönemde işkence gördüğünü anlatan Ö.S, "Bir sürü şey söylüyorlar 'devlet, işkence yapıyor' gibi. Hiçbiri yok. Ben 3 yıldır dağdan geldim ailemin yanındayım. Dağdaki gençlere sesleniyorum; Annenizin yanına gelin. Anneniz, babanız perişan oluyor. Anne babanızı üzmeyin. Dağdayken gördüğüm işkence nedeniyle psikolojim bozuldu." ifadelerini kullandı.

Dağa gittiği ve ailesini üzdüğü için pişman olduğunu dile getiren Ö.S, şunları söyledi:

"Sizin için yanan burada gördüğünüz anne ve babalar, başka kimse değil. Dağda ayaklarım zincirdeydi ve 8 kişi beni döverek hücreye soktu. Günde sadece bir defa yemek veriyorlardı. Dağda yanımda 20'den fazla insan vardı ve hepsi geri gelmek istiyordu. Orada cinsel taciz var, ben kendi gözümle gördüm. 10 dakikadır burada anneleri dinliyorum, ciğerim yanıyor."

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