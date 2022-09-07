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Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 38'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 37 aileye, bir aile daha katıldı.

Şener Toktaş, Sabri Yıldırım   | 07.09.2022
Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 38'e yükseldi Fotoğraf: Şener Toktaş / AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Oğlu, bu yıl Fransa'da kandırılarak dağa götürülen Selahattin Bingöl de ailelere destek vererek eyleme katıldı.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Mehmet Zeki Budak, gazetecilere, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlu Yusuf Budak'a kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunun 21 Eylül 2014'de kaçırıldığını, o günden bu yana yolunu gözlediğini anlatan Budak, şöyle konuştu:

"Oğluma çağrıda bulunuyorum, nerede olursan ol evine ve memleketine gel. O dinsizlere uşaklık yapma. Sizi maşa olarak kullanılıyorlar. Bir an evvel evinize dönün, yanınızdaki arkadaşlarınızı da getirin. O yol doğru bir yol değil. Yolumuz memleketimiz, vatanımız, bayrağımız ve şerefimizdir. Annenle yolunu gözlüyoruz. Seni merak ediyoruz. Sabahları 'acaba Yusuf geldi mi ya da bir terörist etkisiz hale getirildiğinde acaba oğlum mu?' diyorum. Oğlum yeter artık dayanamıyorum. Bir an evvel evine gel."

Annelerden Gülbahar Teker ise dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğini belirterek, "Lanet olsun PKK ve HDP'ye. Çocuklarımız mağaralarda ölmesin. PKK ve HDP'yi istemiyoruz. Bize çocuklarımızı versinler. Korkmuyorum, devletimiz arkamızda. Allah devletimize ve polislerimize zeval vermesin." dedi.

Geçen hafta İran'da güvenlik güçlerine teslim olan 20 yaşındaki oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ve ailelerin eylemine destek veren Şemsettin Bingöl de "8 ay önce Fransa'da terör örgütüne katılan oğlum, geçen hafta İran'da teslim oldu. Devletimize ve polisimize teşekkür ediyorum. Herkesin çocuğu gelsin ve onlar da sevinsinler. Benim çocuğum geldi, mutluyum." ifadelerini kullandı.

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