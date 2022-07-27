Dolar
17.93
Euro
18.16
Altın
1,715.53
ETH/USDT
1,493.60
BTC/USDT
21,424.00
BIST 100
2,548.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlit Yoğurtçu için Ankara Ahmet Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım   | 27.07.2022
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 67 haftadır Muş'ta eylem yaptıklarını söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Özcan, "HDP, çocuklarımızı nasıl götürüp PKK'ya vermişse öyle de getirip bize teslim etsin. Çocuklarımızı alıncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz. Çocuklara sesleniyorum, sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Dağ başında, HDP'nin arkasından gitmeyin. Bizim tek bir bayrağımız var ikinci bir bayrak olamaz." dedi.

Özcan, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş'ı bırakın' diyor. Bir gün gelip bize destek vermedi. Diyarbakır'da bizi kandırdı ve bizimle görüşeceğini söyledi. Demirtaş'tan korkarak bizimle görüşmedi. Gelip orada 1-2 kişiyle fotoğraf çekip kaçtı gitti. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün arkasına sığınmış. O (Kılıçdaroğlu) doğru bir insan değil. Altılı masa bir araya gelmiş, altına da HDP'yi koymuşlar. Bunların kimseye faydası yok. Bunlar HDP ile beraber. HDP olmazsa bunlar iş yapamaz. Gizlice HDP'den bilgi alıp sonra konuşuyorlar. Niye Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını istiyorlar, bizim çocuklarımızın gelmesini istemiyorlar. Kılıçdaroğlu, gitsin Demirtaş'a, bizim çocuklarımızı geri vermesini söylesin. Kılıçdaroğlu, HDP'nin parmağıdır. HDP ne derse o onu yapar."

Anne Gülbahar Teker de anne ve babaların Diyarbakır, Van, Hakkari ve Muş'ta eylemlerini sürdürdüğünü anımsatarak, "Kılıçdaroğlu diyor ki 'Demirtaş bırakılsın.' Bizim çocuklarımızı bıraksınlar. HDP ve PKK'yı istemiyoruz. Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz. Kılıçdaroğlu, niye gelip bizim derdimizi sormuyorsun? Niye Diyarbakır'a geldiğinde 2 kişiyle konuşup kaçtı gitti? Niye Muş'a, Hakkari'ye ve Van'a gelmiyorsun? 8 senedir bu çileyi çekiyoruz. O kadar asker, polis şehit oldu." diye konuştu.

Ayten Koçhan da "Çocuklarımız için buradayız. PKK'dan ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum, eğer beni duyuyorsan dön, yolunuz yol değil. Hepiniz dönün gelin, teslim olun. Yeter artık anne ve babaların ağladığı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılacak çalışmalar gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacak
Bakırköy Belediyesinde işten çıkarmalar protesto edildi
MSB: Musul Başkonsolosluğumuza saldırı gerçekleştiren teröristlerden hesap sorulacaktır
İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi
Bakan Kurum: En büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız

Benzer haberler

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta köylüler at yarışı kültürünü gelecek kuşaklara aktarıyor

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili terörist tutuklandı

Muşlu girişimci ürettiği tarım aletlerini 7 ülkeye gönderiyor

Muşlu girişimci ürettiği tarım aletlerini 7 ülkeye gönderiyor
Muşlu aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü

Muşlu aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü
Muş'ta çiftçiler hayvanları için kışlık yem mesaisine başladı

Muş'ta çiftçiler hayvanları için kışlık yem mesaisine başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet