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Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı

Muş'ta, çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Sabri Yıldırım   | 11.08.2021
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP Muş İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı taşıyarak HDP aleyhine slogan atan aileler, HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in gözaltına alınmasını da sevinçle karşıladı.

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan 65 yaşındaki Gülbahar Teker, gazetecilere, terör örgütü PKK'nın ormanları yakmasıyla ciğerinde yangın oluştuğunu ifade etti.

Çocuklar gelene kadar nöbete devam edeceğini anlatan Teker, "HDP, PKK bizden ne istiyor? Biz de Kürdüz. HDP, neden bir günden bir güne gelip bizi sormuyor?" dedi.

Teker, HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de gözaltına alınmasından dolayı yüreğinin ferahladığını dile getirdi.

Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan Şemsettin Özcan da bugün mutlu bir haber aldıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"HDP İl Eş Başkanını gözaltına aldılar. Eş başkanları inşallah hiç bırakılmaz. Batı'da ormanlarımızı yakıyorlar, burada da çocuklarımızı kaçırıyorlar. Ormandan, çocuklardan ne istiyorlar? HDP ve PKK nasıl ciğerimizi yaktıysa Allah'ta onların ciğerini yaksın. HDP kapatılsa iyi olur. Hepsi içeri alınsa daha güzel olur. Onların çocukları Avrupa'da okuyor, bizim çocuklarımızı da HDP, PKK'ya veriyor. Eyleme devam ediyorum. Çocuğuma sesleniyorum, sesimi duyuyorsan gel oğlum. Gel Ermeniler'in içinde kalma. Gel Türk bayrağına, polise ve askere teslim ol."

Anne Şahinaz Özcan ise aylardır Muş'ta eylem yaptıklarını anımsatarak, "Daha önce Diyarbakır'da eylem yapıyordum. Artık Muş'ta eylemimizi yapıyoruz. Çocuklar gelene kadar eyleme devam edeceğim. Çocuklarımızı kaçırdılar, ormanlarımızı ve ciğerimizi yaktılar. Çocuklarımızı HDP ve PKK alıp dağa götürüyor. 5 yıldır çocuğumdan hiçbir haber alamıyorum. Sağ mı, değil mi bilmiyorum." diye konuştu.

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