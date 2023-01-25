Muş'ta ağaçlar kırağı tuttu, dere yatağı buzla kaplandı
Muş'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, bazı derelerin yüzeyi dondu.
Muş
Bu yıl beklenen yağışların gerçekleşmediği kentin bazı bölgelerinde soğuk hava etkili oluyor.
Sungu beldesinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, beldeden geçen derenin yüzeyi buz tuttu.
Çocuklar, tehlikeye rağmen buz tabakasının üzerinde oyun oynadı.
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