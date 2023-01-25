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Muş'ta ağaçlar kırağı tuttu, dere yatağı buzla kaplandı

Muş'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, bazı derelerin yüzeyi dondu.

Sabri Yıldırım   | 25.01.2023
Muş'ta ağaçlar kırağı tuttu, dere yatağı buzla kaplandı Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Bu yıl beklenen yağışların gerçekleşmediği kentin bazı bölgelerinde soğuk hava etkili oluyor.

Sungu beldesinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, beldeden geçen derenin yüzeyi buz tuttu.

Çocuklar, tehlikeye rağmen buz tabakasının üzerinde oyun oynadı.

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