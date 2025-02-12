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Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her çarşamba yaptıkları eylemlerini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Evlatlarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere, oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

Oğlunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istediğini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum, Ersin, neredesin, niye sesimizi duymuyorsun, bize cevap vermiyorsun? Yıllardır seni bekliyoruz. Gözümüz yollarda kaldı. Dayanamaz hale geldik. Gel artık, yeter bize bu acıyı çektirdiğin. Birilerinin sözüyle hareket etme. Bu işin sonu yok. Bu yolun sonu ölümle biter. Neredeysen gel, teslim ol."

Anne Şahinaz Özcan da 8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "Onların da çocukları var, bir gün eve geç geldiğinde nasıl dayanıyorlar. Allah'tan korksunlar. Atilla, sesimi duyuyorsan gelip devlete teslim ol. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar buradayız. Kar, kış, yağmur, çamur demeden burada olacağız." dedi.

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