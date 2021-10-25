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Muşlu aileler dağa götürülen evlatlarına kavuşma umuduyla yaşıyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Muşlu aileler, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen çocuklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

Şener Toktaş   | 25.10.2021
Muşlu aileler dağa götürülen evlatlarına kavuşma umuduyla yaşıyor Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Muş

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin ardından Muş'ta da 2 ailenin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım günden güne arttı.

Eylem yapan aile sayısı 12'ye yükselirken, anne ve babalar evlatlarına kavuşma ümidiyle 7 Nisan'dan bu yana haftada bir gün HDP il binası önünde kararlılıkla bekleyişini sürdürüyor.

Eylemde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiren aileler, çocuklarına da seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yıllardır görmedikleri evlatlarının yolunu gözleyen terör mağduru aileler, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

"6 yıldır hasret çekiyorum"

Anne Naciye Sönmez Yıldız, AA muhabirine, oğlu Osman'ın 6 yıl önce Bitlis'in Tatvan ilçesinde okurken kandırılarak, dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğlunun 15 yaşındayken kandırıldığını dile getiren Yıldız, "Onu kandırdılar. Örgütün onu götürdüğünü biliyorum ama şimdi nerededir bilmiyorum. Kendisiyle konuşamıyoruz. 6 yıldır hasret çekiyorum. Oğlum neredeyse gelsin. Kimin çocuğu gitmişse gelsin. Türkiye ve devletimiz gereken desteği veriyor." dedi.

"Gelmeni bekliyoruz"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2013'te kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan kardeşi için eylem yapan Malazgirtli Mustafa Gören ise televizyonda bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğunu görünce eyleme katılmaya karar verdiğini anlattı.

Gören, babasının vefat ettiğini, annesinin yaşlı olduğunu belirterek, yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Gören, şöyle konuştu:

"Menderes lütfen annen için gel. Eğer sesimizi duyuyorsan bekleme. Yeter ki o örgütten ve o beladan kurtulun gelin. Dayanamıyoruz, uyuyamıyoruz, ne yiyor ne içiyoruz. Sesimi duyuyorsan hiç çekinmeden gel. Gelmeni bekliyoruz."

"Oğlumu istiyorum"

Anne Pınar Aslan da 6 yıl önce 12 yaşındayken dağa götürülen oğlundan bugüne kadar haber alamadıklarını ifade etti.

Sabah okula gönderdiği oğlunun bir daha eve dönmediğini dile getiren Aslan, "Oğlumu istiyorum. Oğlum korkma, kaç onların içinden gel. Çok üzülüyoruz, uyuyamıyoruz, yemek yiyemiyoruz. Perişan olduk. Herkes seni bekliyor. Başımızı yastığa koyamıyoruz. Sesimize kulak verip gelmeni istiyoruz. Neredeysen gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

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