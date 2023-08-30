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Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Sabri Yıldırım  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Ayten Koçhan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını belirten Koçhan şöyle konuştu:

"2 yıldan bu yana eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum dön gel, teslim ol. Babanla yalnız kaldık. Yolunuz yol değil. Ben ne mal mülk para peşinde değilim. Evladımın peşindeyim. Ciğerimin peşindeyim. Çocuğumu PKK ve HDP götürdü. Çocuklarımızı istiyoruz. Niye sizinkiler okuyor, niye bizimkiler dağların başında? Gelin devletimize teslim olun. Yeter anneler, babalar ağladı."

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Halit Altun ise "Bu davamızın sebebi HDP, PKK'dır. İkisinin de birbirinden farkı yoktur. Onlardan çukurlarımızı istiyoruz başka bir isteğimiz yok. Çocuklarımızı getirinceye kadar biz davamızdan vazgeçmeyiz. Çocuklarımız versinler bize." dedi.

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