Dolar
28.33
Euro
29.87
Altın
1,986.16
ETH/USDT
1,793.10
BTC/USDT
34,355.00
BIST 100
7,431.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi"nde konuşuyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Gündem

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

İbrahim Yaldız  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız / AA

Muş

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 4 yıldır HDP'nin önünde eylem yaptıklarını söyledi.

12 yıldır çocuğundan haber alamadığını anlatan Altun, şunları belirtti:

"Çocuklarımızın peşindeyiz. HDP, bu işin gelip geçici olduğunu sanmasın. Sesimizi duysunlar. HDP'den hiç kimse gelip kapımızı çalmadı. Çocuklarımız ölü mü, sağ mı bilmiyoruz. Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP, PKK'nin aynıdır. Sesimizi duyun, çocuklarımızı getirin. Yeter bize bu acıyı çektirdiniz. Bu davadan vazgeçeceğimizi sanmasınlar. Çocuklarımızı getirene kadar buradan bir yere ayrılmıyoruz. Bunun bilincinde olsunlar."

Ayten Koçhan, 8 yıldır oğlu Ersin Koçhan'dan haber alamadığını ifade ederek, "2 yıl buradayım. Dağda bir kişi bile kalana kadar eylemimize devam edeceğiz. Oğlum beni duyuyorsan gel teslim ol. Biz HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Yeter artık analar, babalar çok ağladı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Gelin devletinize sığının. Ersin, sesimi duyuyorsan, bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den hasarlı binalarda "güçlendirme" için ruhsat uyarısı
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davası yeniden görülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti
Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı
Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muş'ta kadın komutanlar, köylerdeki okullarda düzenledikleri etkinliklerle çocukları eğlendirdi

Göçerlerin Erzurum'dan Mardin'e 90 günlük dönüş yolculuğu sürüyor

Muş ve Vanlı asırlık çınarlar, AA ekibince fotoğraflandı

Muş ve Vanlı asırlık çınarlar, AA ekibince fotoğraflandı
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet