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Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Sabri Yıldırım   | 01.02.2023
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Baba Halit Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır çocuğuna kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Sekiz yıldır çocuğundan haber alamadığını belirten Altun, "Yıllardır evlat acısı çekiyoruz, inşallah onlar da aynı acıyı çekerler. Kar, kış, soğuk hava demeden burada evlatlarımızın peşindeyiz. Kimse bizi düşünmüyor. Tek isteğimiz çocuklarımızı bırakmaları. Çocuklarımıza kavuşana kadar eylemi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çocuğuna teslim olması için çağrıda bulunan Ayten Koçhan da "Oğlum eğer beni duyuyorsan artık dön. Gel anne, babana hizmet et. Kar, kış demeden burada eylemimizi yapıyoruz. Yolunuz yol değil, dönün, devletinize teslim olun." ifadelerini kullandı.

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