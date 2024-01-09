Dolar
29.94
Euro
32.72
Altın
2,034.84
ETH/USDT
2,301.40
BTC/USDT
46,600.00
BIST 100
7,801.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Murat Kurum, bıçaklanan Fatih Camisi imamı Usta'yı hastanede ziyaret etti

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Çok şükür kendisi çok iyi. Hocalarımız, hastanemiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de yakinen hocamızın tedavi sürecini takip ediyoruz." dedi.

Hikmet Faruk Başer, Alper Korkmaz  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Murat Kurum, bıçaklanan Fatih Camisi imamı Usta'yı hastanede ziyaret etti

İstanbul

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kurum, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde Usta'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurum, dün akşam Fatih Camisi'nde meydana gelen menfur saldırıdan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Saldırıda yaralanan Galip Usta'yı hastanede ziyaret ettiğini, kendisiyle ilgili doktorlardan bilgi aldığını belirten Kurum, "Çok şükür kendisi çok iyi. Hocalarımız, hastanemiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de yakinen hocamızın tedavi sürecini takip ediyoruz. Çok geçmiş olsun diyorum. Allah böyle kaza, bela bir daha yaşatmasın. Bu saldırıyı da lanetliyorum, kınıyorum." dedi.

Kurum, İstanbul'un her sokağında ve mahallesinde huzur ile mutluluğu, herkesle kardeşçe yaşama hukukunu güçlü bir şekilde devam ettireceklerini dile getirdi.

"İyi günde, kötü günde biz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Üzüntümüzü paylaşmaya geldik. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür kendisi çok iyi. Tekrar tüm İstanbul'umuza, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Kendisi de Galip Hocamıza, ailesine, buradaki tüm arkadaşlarımıza hem teşekkürlerini hem de geçmiş olsun dileklerini iletti."

Aynı saldırıda yaralanan cami cemaatinden Bilal Erdem'in de sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kurum, hastalar için gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını belirtti.

Kurum, cami cemaatinin Galip Usta'yı beklediğini anlatarak, "Cemaati sabırsızlıkla hocamızın camiye dönmesini bekliyor. Biz de bekliyoruz. Çok şükür ikisi de sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

"Hocamızın şu anda klinik durumu iyi"

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir de iki yaralıya geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Gerekli tetkikleri, tedavileri dün geceden beri yaptık, yapıyoruz. Hocamızın şu anda klinik durumu iyi. Muhtemelen bugün veya yarın servise alacağız. Herhangi bir hayati tehlike şu anda içermiyor. Genel durumu da gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Kurum'a ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu eşlik etti.

Murat Kurum, daha sonra Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Bilal Erdem'e de ziyarette bulundu.

Bu ziyarette Kabaktepe, Memişoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
Murat Kurum, bıçaklanan Fatih Camisi imamı Usta'yı hastanede ziyaret etti
Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar etkili oluyor
Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri acil durumlara karşı hazır

Benzer haberler

Murat Kurum, bıçaklanan Fatih Camisi imamı Usta'yı hastanede ziyaret etti

Murat Kurum, bıçaklanan Fatih Camisi imamı Usta'yı hastanede ziyaret etti

İBB Başkan adayı Kurum, Eyüpsultan, Fatih ve Üsküdar'da esnafı ziyaret etti

İBB Başkan adayı Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu
Restorasyondaki Selimiye Camisi geçen yıl çok sayıda ziyaretçi çekti

Restorasyondaki Selimiye Camisi geçen yıl çok sayıda ziyaretçi çekti
İstanbul'a 2023'ün 11 ayında gelen yabancı turist yüzde 9 arttı

İstanbul'a 2023'ün 11 ayında gelen yabancı turist yüzde 9 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet