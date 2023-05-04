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Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi row cihazı ve sondalama tekniğiyle aranıyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları su yüzeyi ve kıyı kesimlerde devam ediyor.

Sidar Can Eren  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi row cihazı ve sondalama tekniğiyle aranıyor

Tunceli

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, sivil toplum kuruluşları, itfaiye, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 kişi katılıyor.

Yaklaşık 14 gündür sahada aramalara katılan ekipler, bot yardımıyla Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde sondalama tekniğiyle su yüzeyinde ve kıyı kesimlerini inceliyor.

Gönüllü vatandaşlardan oluşan bazı ekipler de Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanında ağaç kökleri ile kaya diplerini kontrol ediyor.

Jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da baraj gölünde row (su altı görüntüleme cihazı) ile tarama yapıp belirlenen noktalara dalış gerçekleştiriyor.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

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