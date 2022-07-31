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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 51 gündür sürüyor.

Fecri Barlık   | 31.07.2022
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Siirt

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkisinde devam ediyor.

Arama çalışmaları kapsamında Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, su altını ve üstünü kontrol ediyor, dalgıçlar da farklı noktalarda dalış gerçekleştiriyor.

Bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları inceleyen ekipler, arama çalışmalarında halat bağlanan rafting botları kullanıyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

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