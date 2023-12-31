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Mühendis evladını katleden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğünü öğrenen babanın sevinci

Mardin'in Midyat ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, oğlunu katleden teröristlerin öldürüldüğü haberini sevinçle karşıladı.

Halil İbrahim Sincar, Selahattin Erol  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Mühendis evladını katleden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğünü öğrenen babanın sevinci

Mardin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen "Kahramanlar-39" operasyonunda etkisiz hale getirilen, 1'i yeşil, 1'i gri kategoride aranan 3 teröristin, 3 Nisan 2020'de Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere düzenlenen, inşaat mühendisi Gözenoğlu'nun da şehit olduğu saldırının faillerinden olduğunun ortaya çıkması, Midyat ilçesinde yaşayan acılı aileyi sevindirdi.

Evinin bir bölümünde oğlundan kalan hatıraların yer aldığı özel köşe oluşturan baba Hüseyin Gözenoğlu, AA muhabirine, oğlunu şehit eden teröristlerin öldürüldüğü haberini öğrenince buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Gözenoğlu, her şehit haberinde acılarının tazelendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Oğlum elinde kalemi, metresi, bilgisayarı varken, 40 günlük çocuğun rızkı için çalışırken bölücü terör örgütü tarafından hunharca şehit edilmişti Bagok Dağı'nda. Her şehit haberi duyunca içimiz sızlıyor. Bu çok zor bir olay, tarifi yok. Evlat acısı tarif edilemez. Bütün şehitlerimizin ana babalarının çektiği ızdırabı biz de çekiyoruz. Irak'ın kuzeyinde 12 askerimiz şehit oldu. Ana babalarının ocaklarına ateş düştü. Allah bütün şehit ailelerimize sabırlar versin. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı katliam ile bunların yaptığı eş değerdir. Hunharca katledenler kim olursa olsun insanlık düşmanıdır. Onun için kınıyoruz."

Gözenoğlu, şehit aileleri ve vatandaşlar olarak ülkenin huzuru için mücadele eden herkesi takdirle karşıladıklarını belirtti.

"Bugün yüreğimize su serpildi. Terör ve suç örgütleri ile azimli ve kararlı mücadele eden İçişleri Bakanımız Yerlikaya başta olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize mücadelelerinden ve verdikleri müjdeli haberden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanan Gözenoğlu, devletin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Gözenoğlu, terör örgütü PKK'nın yıllardır büyük acılar yaşattığına işaret ederek, "Birilerinin kirli emelleri, kirli saltanatı için çoluk çocuklarımızı heba etmeyelim." dedi.

Anne ve babalara evlatlarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunan Gözenoğlu, Diyarbakır anneleri gibi çocukları dağa kaçırılan tüm ailelere evlatlarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulunmalarını istedi.

Gözenoğlu, "Dağdaki kandırılmış gençlere de sesleniyorum; akıbetiniz onlarınki gibi olmasın, devletin şefkatli ellerine sığının." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen "Kahramanlar-39" operasyonunda, 1'i yeşil, 1'i gri kategoride aranan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuş, teröristlerin 3 Nisan 2020'de Nusaybin’in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere düzenlenen, inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun da şehit olduğu birçok saldırının faili olduğunu açıklamıştı.

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