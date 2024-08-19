Dolar
33.75
Euro
37.40
Altın
2,501.95
ETH/USDT
2,572.30
BTC/USDT
58,280.00
BIST 100
9,988.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Ali Rıza Akkır, Osman Akça  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyeye sevk edildi

Muğla

Yava Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dün başlayan ve ekiplerin yoğun gayretiyle bugün kontrol altına alınabilen yangına ilişkin jandarma ekipleri, her türlü ihtimali değerlendirerek titiz çalışma yürüttü.

Yangının çıkış noktasını belirleyen ekipler, etrafta bulunan yanmış arı kovanlarının sahibi baba ile oğluna ulaştı.

İfadesi alınan şüphelilerin, yangının arıcı körüğüyle duman verme işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceğini itiraf ettikleri öğrenildi.

Bu arada, yangının çıkış noktası olduğu değerlendirilen, yanmış arı kovanlarının da bulunduğu bölge görüntülendi. Kayıtlarda çam ağaçlarının yakınına konulmuş 65 arılı kovanın tamamına yakınının kullanılamaz halde olduğu görülüyor.

Olay

Yava Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında bölgeye arı kovanları koydukları tespit edilen M.Ş. ile oğlu İ.Ş'nin yangına sebep oldukları öne sürülmüştü.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, insani yardım görevlilerini de öldürerek insanlığa karşı suç işlemeye devam etmekte
Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyeye sevk edildi

Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Fransa'da 400 hektardan fazla ormanlık alan yandı

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Üniversite öğrencileri Bolu'da orman yangını bölgesindeki Türk Kızılay ekiplerine destek oluyor

Üniversite öğrencileri Bolu'da orman yangını bölgesindeki Türk Kızılay ekiplerine destek oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet