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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla

Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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