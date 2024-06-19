Dolar
32.56
Euro
34.96
Altın
2,333.88
ETH/USDT
3,535.40
BTC/USDT
65,173.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Durmuş Genç  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla

Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'deki yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan'ın güney hattı ziyarete açıldı
Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü başlıyor
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Diyanet'ten hac kurasıyla ilgili iddialara yanıt
Bakan Yumaklı: (Çanakkale'deki yangın) Alevlerin ilerlemesi durduruldu ancak şu an 'tamamen kontrol altında' diyemiyoruz

Benzer haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Muğla sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 539 yolcu geldi
Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de hareketlilik sürüyor

Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de hareketlilik sürüyor
Menteşe "Muğla bacalı" evleri ve tarihi yapılarıyla turist çekiyor

Menteşe "Muğla bacalı" evleri ve tarihi yapılarıyla turist çekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet