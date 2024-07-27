Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla
Ortaköy Türbe Mahallesi Geyik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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