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Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Durmuş Genç  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı

Muğla

Ortaköy Türbe Mahallesi Geyik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı

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