Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/9oohR5ZAtT pic.twitter.com/UNDAmLY1kf— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 7, 2024
Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.
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