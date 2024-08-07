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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Durmuş Genç, Ali Ballı  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla

Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.


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