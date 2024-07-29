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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Durmuş Genç  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla

Ekizköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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