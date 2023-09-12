Dolar
26.89
Euro
28.84
Altın
1,919.39
ETH/USDT
1,587.60
BTC/USDT
25,855.00
BIST 100
8,160.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Durmuş Genç  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla

Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç kan bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak
AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 12 Eylül darbesinin 43. yılına ilişkin açıklama
Kuruyan sulak alanlar Türkiye'nin su varlığını ve biyoçeşitliliğini tehdit ediyor

Benzer haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

Bilecik'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'da gençler "kamp ateşi"nde buluştu

Muğla'da gençler "kamp ateşi"nde buluştu
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet