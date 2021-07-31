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Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır   | 31.07.2021
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı Fotoğraf: Salih Şeref/AA

Muğla

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.

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