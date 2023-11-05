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Muğla'nın bazı ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Muğla'nın bazı ilçeleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Muğla'nın bazı ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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