Muğla'nın bazı ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Muğla'nın bazı ilçeleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.