Dolar
14.59
Euro
15.82
Altın
1,978.84
ETH/USDT
3,035.00
BTC/USDT
39,903.00
BIST 100
2,475.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'daki Yavansu Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesi Yavansu Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor.

Durmuş Genç   | 13.04.2022
Muğla'daki Yavansu Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile Dalaman Belediyesi ekipleri Yavansu Koyu'nda idari yargı süreçleri tamamlanan imara aykırı yapıların yıkım işlemlerine başladı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kaçak olduğu belirlenen dolgu iskelelerin yıkımı gerçekleştirildi.

Koydaki yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, ekipler kentteki koylarda tespit edilen 300 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı
Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek
Türkiye'de 6 bin 635 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti

Benzer haberler

Muğla'daki Yavansu Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'daki Yavansu Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Meslek lisesinde geliştirilen uygulamayla okul öncesi kurumların takip sistemi kolaylaşacak

Knidos Antik Kenti'nde bulunan Emevi kitabeleri tarihe ışık tutuyor

Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo poşetlerinden belirlendi

Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo poşetlerinden belirlendi
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı
Kanoda hedef Dünya Kupası'nda finale kalmak

Kanoda hedef Dünya Kupası'nda finale kalmak