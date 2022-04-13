Muğla'daki Yavansu Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor
Muğla'nın Dalaman ilçesi Yavansu Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor.
Muğla
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile Dalaman Belediyesi ekipleri Yavansu Koyu'nda idari yargı süreçleri tamamlanan imara aykırı yapıların yıkım işlemlerine başladı.
Bölgede yürütülen çalışmalarda kaçak olduğu belirlenen dolgu iskelelerin yıkımı gerçekleştirildi.
Koydaki yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması bekleniyor.
Öte yandan, ekipler kentteki koylarda tespit edilen 300 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.