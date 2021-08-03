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Muğla'daki orman yangınlarıyla havadan süren mücadeleyi AA ekibi görüntüledi

Muğla ve ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla havadan süren mücadeleyi Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.

Durmuş Genç   | 03.08.2021
Muğla'daki orman yangınlarıyla havadan süren mücadeleyi AA ekibi görüntüledi

Muğla

Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere ilçelerindeki ormanlık alanda büyük zarara yol açan yangınları söndürmek için ekipler havadan ve karadan büyük mücadele veriyor.

AA ekibi yangın söndürme çalışmalarını havadan görüntüledi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. AA ekibi söndürme çalışmalarını yangın söndürme helikopterinin içinden görüntüledi. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

Bölgede bugün de 6 uçak ve 19 helikopterle söndürme çalışması yürütüldü.

AA ekibi, Dalaman Havalimanı'nda Azerbaycan ekibiyle helikopterden yürütülen çalışmaları havadan görüntüledi.


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