Dolar
34.14
Euro
37.03
Altın
2,683.92
ETH/USDT
2,606.20
BTC/USDT
66,900.00
BIST 100
9,005.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘’2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı’’na katılıyor.
logo
Gündem

Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 425 yangında bin 77 hektar alan zarar gördü

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Ocak'tan itibaren kentte meydana gelen 425 yangında bin 77 hektar orman ve ziraat alanının yandığını söyledi.

Durmuş Genç  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 425 yangında bin 77 hektar alan zarar gördü

Muğla

Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gazetecilere, 2024 yılında 269'u orman, 156'sı ziraat yangını olmak üzere 425 yangın meydana geldiğini, yangınların büyük kısmını ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle geniş alanlara yayılmadan söndürüldüğünü kaydetti.


Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Akbıyık, meydana gelen yangınlarda bin 77 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek,"Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğümüz hızlı bir planlama sürecine girmiştir. Muğla'nın huzuru Türkiye’nin huzuru diyor, ilimizde huzur ve güven ortamının devam etmesi için tüm güvenlik birimlerimizle azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Orman yangınları konusunda başarılı bir sezon atlattık." dedi.

Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumlar, STK'lar ve gönüllülerin de destek verdiğini anlatan Akbıyık, ekiplerin cansiparane mücadele ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yapımına başlanan tır parkıyla araç yoğunluğu önlenecek
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları uçakla İstanbul'a geldi
Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
"Yenidoğan çetesine" ilişkin iddianamede 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutuldu

Benzer haberler

Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 425 yangında bin 77 hektar alan zarar gördü

Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 425 yangında bin 77 hektar alan zarar gördü

Bodrum'a iki kruvaziyerle 1680 yolcu geldi

"Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın 2 bin 200 yıllık spor okulu ayağa kaldırılıyor

Muğla'da kooperatif kuran kadınlar yöresel ürünleri satarak gelir sağlıyor

Muğla'da kooperatif kuran kadınlar yöresel ürünleri satarak gelir sağlıyor
Tlos Antik Kenti'nde meclis binası, 2 hamam ve tapınak restore edilecek

Tlos Antik Kenti'nde meclis binası, 2 hamam ve tapınak restore edilecek
Türkiye'de ameliyat olan öksüz ve işitme engelli Özbek çocuk duymaya başladı

Türkiye'de ameliyat olan öksüz ve işitme engelli Özbek çocuk duymaya başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet