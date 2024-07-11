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Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 178 yangında 247 hektar alan zarar gördü

Muğla Valisi İdris Akbıyık 1 Ocak'tan itibaren kentte meydana gelen 178 yangında 247 hektar orman ve ziraat alanının yandığını söyledi.

Durmuş Genç  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Muğla'da yılbaşından bu yana çıkan 178 yangında 247 hektar alan zarar gördü

Muğla

Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gazetecilere, Muğla'da hava sıcaklıklarında yaşanan artış nedeniyle son dönemlerde orman yangınları meydana geldiğini kaydetti.

Kentte kurak bir yıl geçtiğini belirten Akbıyık, "Bu sene diğer yıllara göre biraz daha kurak geçiyor. Bu anlamda biz de çok önemli tedbirler aldık. 2024 yılında 102'si orman, 76'sı ziraat yangını olmak üzere 178 yangın meydana geldi. Yangınlarda 247 hektar ormanlık alan ve ziraat alanı zarar gördü. En büyük yangın ise geçtiğimiz gün Bodrum'da yaşanan yangındı. Zamanında hızlı müdahaleyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılıyor." dedi.

Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumlar, STK'lar ve gönüllülerin de destek verdiğini anlatan Akbıyık, ekiplerin cansiparane mücadele ettiğini ifade etti.

Yangınların önlenmesi için sürekli yeni tedbirler aldıklarına işaret eden Akbıyık, "Burada vatandaşın dikkati çok önemli. Belirli bölgelerde ormanlık alanlara giriş ile piknik yapılması, mangal yakılması yasaklandı. Arıcılara yangın tüpü zorunluluğu getirildi. Orman yangınlarının en aza indirilmesi için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Akbıyık, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleye her daim hazır olduklarını ancak vatandaşların da orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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