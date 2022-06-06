Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve tarım arazisinde çıkan yangına ekiplerince müdahale ediliyor. Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınları ise ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Muğla
Bitez Mahallesi Köyiçi mevkisindeki makilik ve tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü
Öte yandan, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki sarp bölgede bulunan ormanlık alanda yangın başladı.
Yangın çıkan alana kara yoluyla ulaşımın olmaması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
Yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü.
Seydikemer ilçesi Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkisinde çıkan orman yangınına ise helikopter ile havadan, 4 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
İki yangının da yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.
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