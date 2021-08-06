Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla'da orman yangını için denizden su almak amacıyla alçalan uçağın bulunduğu yere su aracıyla gelinmesiyle ilgili soruşturma açıldı.
Muğla
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesindeki orman yangınlarında görevli uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada su aracıyla denizde dolaşan kişinin zaman kaybına uğrattığına ilişkin haberler üzerine 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.