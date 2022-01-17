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Muğla'da su taşkınından etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor

Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu zarar gören bölgelerde temizlik ve hasar tespit çalışması yapılıyor.

Ömer Kundakçı, Durmuş Genç   | 17.01.2022
Muğla'da su taşkınından etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor

Muğla

Köyceğiz ilçesinde 5 gün boyunca etkisi sürdüren yağışların ardından yaklaşık 1,5 metre yükselen Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi normale döndü.

Suların çekilmesinin ardından Köyceğiz Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen kordon ile ev ve iş yerlerinde temizlik yaptı.

Bölgede Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile incelemelerde bulunan Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, gazetecilere, taşkından etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ceylan ise uzun süren yağışlar nedeniyle kordonu ve kordon boyundaki evleri su bastığını anımsattı.

Suların geri çekilmesinin ardından temizliğe başlandığını belirten Ceylan, tarım alanlarıyla ilgili AFAD ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Ceylan, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Özgür Erdeniz ise iş yerinin su baskını dolayısıyla bir haftadır kapalı olduğunu, havanın düzelmesiyle işletmelerini açarak temizlik çalışması yaptıklarını anlattı.

İlçede etkili olan yağışlar sonrası debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular, 12 Ocak'ta Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden olmuş, gölün taşması sonucu çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış, kordon ile kordona çıkan yollar sular altında kalmıştı.

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