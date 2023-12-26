Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
Muğla
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, önceki yıllarda sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Polis merkezine götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.