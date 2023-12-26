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Gündem

Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Durmuş Genç  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Muğla

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, önceki yıllarda sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Polis merkezine götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.

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