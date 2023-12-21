Dolar
29.16
Euro
32.01
Altın
2,034.09
ETH/USDT
2,249.20
BTC/USDT
43,922.00
BIST 100
7,659.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla ile ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtınamsı rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabri Kesen, Durmuş Genç, Ali Ballı  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Muğla'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Osman Akça/AA

Muğla

Marmaris ilçesinde etkili olan fırtınamsı rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri kırıldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan rüzgarın hızı meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre 55 kilometre olarak ölçüldü.

Fırtınamsı rüzgar nedeniyle Osmaniye Mahallesi'nde ağaçlar ve elektrik direkleri kırılarak yola devrildi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Menteşe ilçesinde ise sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Menteşe'de yağış öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalananlar zor anlar yaşadı. 

Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, tarım arazileri su altında kaldı

Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Düğerek Mahallesi ile Çevre Yolu'ndaki bazı tarım arazileri ise su altında kaldı.

Bodrum ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği ilçede belediye ekipleri sıkıntılı bölgelerde devriye yaptı.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik, Kosova'da eğitim alanındaki desteklerine devam ediyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor
Yurdun doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Muğla'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaştı

Benzer haberler

Muğla'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Trakyalı çiftçiler, buğdayda verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor

Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet