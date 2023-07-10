Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla
Eskiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ve hava araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.