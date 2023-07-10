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Gündem

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ali Rıza Akkır, Ömer Kundakçı  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Kaynak: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Muğla

Eskiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ve hava araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahale ediyor.

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