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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Durmuş Genç, Volkan Yıldız  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla

Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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