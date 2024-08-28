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Muğla'da ormanı yakmak istediği iddia edilen kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yakmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sabri Kesen  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Muğla'da ormanı yakmak istediği iddia edilen kişi tutuklandı

Muğla

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Adaköy Mahallesi Ziraatçiler Kampı mevkisinde ormanı yakmaya çalıştığı ileri sürülen kişiyi jandarmaya ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, kozalak ve çalı birikintisi görülen bir noktada küçük çaplı bir alanın yandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmada eşkali belirlenen şüphelinin Ayhan A. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince "orman yakmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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