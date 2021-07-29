Euro
10.07
Dolar
8.46
BIST 100
1,391.64
Altın
1,830.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin’nin Aydıncık ilçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Gündem

Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Volkan Yıldız   | 29.07.2021
Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık üç saat süren müdahaleyle evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya devam ediyor
ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası başladı

Benzer haberler

Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Yüreğir ve Aladağ ilçelerinde orman yangınları

Antalya'daki yangınlarda devletin tüm imkanları seferber edildi

Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Adalet Bakanı Gül, başsavcılıklarca yangınların sebebinin her yönüyle araştırıldığını bildirdi

Adalet Bakanı Gül, başsavcılıklarca yangınların sebebinin her yönüyle araştırıldığını bildirdi